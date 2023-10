Bár állítólag be volt kellően harangozva (példának okáért én magam egy nappal korábban este tudtam meg, hogy lesz), valamiért mégsem igazán jött össze a La Rotonda Cafféban meghirdetett röplabdás találka a Fino Kaposvár két válogatott játékosával, Baróti Árpáddal és Kalmár Ákossal. Fotós kollégámmal ketten tartottuk őket szóval jó egy órán keresztül. Érdeklődő, szurkoló rajtunk kívül nem volt...

Bízom benne, hogy szombaton este a Kaposvár Arénában, a csapatbemutatóra jóval többen jönnek el. Vagy legalább a bajnokavatásra újra összeverődik a tömeg.

Mindenesetre ennek a szerencsétlen helyzetnek is megvolt az előnye. Baróti Árpádtól például megtudhattuk, hogy miért maradt Kaposváron. Most is volt külföldi ajánlat, viszont babát váró párja, Szandra szava felülírta ezeket. Ő ugyanis azt mondta: itthon szeretne szülni. Neki is és leendő leányuknak is az a jobb és biztonságosabb, ha inkább maradnak még Kaposváron. Ráadásul itt vannak a szülők is, akik bármikor segíteni tudnak, ha kell.

Persze nyilvánvaló, hogy Baróti később elköszön majd a somogyi vármegyeszékhelytől. Van még pár szezonja, amit ismét külföldön szeretne eltölteni. A 2023/2024-es szezonban azonban még a Fino Kaposvár alakulatát erősíti.

Köszönjük, Szandra. Meg azt is, hogy a babával tovább növelitek a kaposvári szurkolótábort. A Rotonda-randi tapasztalata láttán ráfér.