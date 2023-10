– Eddig 606 bikát bíráltunk le, ez körülbelül megfelel a sokéves átlagnak – mondta Bognár Tamás vadászati felügyelő. – Október 20-ára várható, hogy elérjük az ezer lebírált trófeát. Jönnek szép számmal a jogosultak, eredményes volt az idei szezon Somogy vármegyében. Sok nagy bika van a térségben, így 12-13 kilogrammosat is ejtettek el, de hallottunk olyanról, amely akár a 15 kilót is elérheti a bírálat során.

Augusztus vége és szeptember eleje hagyományosan a gímszarvas párzásának időszaka, amely a legtöbb vadásztársaság számára gazdasági szempontból is kiemelkedő időszak. Hiszen a trófeás vadak vadásztatásából származik a társaságok éves bevételének legnagyobb része. – Nálunk az évi árbevétel 35–40 százaléka a szarvasbőgés idején keletkezik, de számunkra fontos még a vaddisznóhajtás is. Ez és a befizetett tagdíjak jelentik az egyik alappillért, mondta Kovács Gábor, a gyékényesi Hármashatár Vadásztársaság elnöke.

Fotó: Lang Róbert



A másik fontos bevételi forrás a vadhús értékesítése. A gyékényesi vadásztársaság az Öreglaki Vadfeldolgozóval kötött felvásárlói szerződést. – Szeptemberben 14 bikát tudtunk értékesíteni a vadfeldolgozónak és azt mondhatom, hogy nincs okunk panaszra, tette hozzá a vadásztársasági elnök. A bőgés a gyékényesi területen már véget ért. Néhol vannak még fellángolások, de fáradtak a bikák, mondta Kovács Gábor.

A gímbika a szarvasbőgés időszakában a párosodásra koncentrál és csak minimális táplálékot vesz magához, így a testsúlya 15–20 százalékát is elveszíti. A következő időszakban pedig felkészülnek a télre, amikor sokkal nehezebb lesz megfelelő mennyiségű táplálékot találni.

Eddig 606 bikát bíráltak le a szakemberek, ez körülbelül megfelel a sokéves átlagnak a vármegyében.

A végére maradt a legnagyobb trófea

Véget ért a bőgés a Tabi Hubertus Vadásztársaság területén, tudtuk meg Balogh Andrástól, aki hat gímbika trófeáját hozta hétfőn bírálatra Kaposvárra. – A tervet teljesítettük, a vendégek elmentek haza, akik javarészt külföldiek voltak, de volt köztük néhány magyar vendégvadász is, tette hozzá. Nehezen indult a bőgés a vadászterületen, gondolom a meleg időjárás miatt, nagyon vártuk a lehűlést és az esőt. Végül szeptember 6-tól 15-ig nagyon jó bőgés volt, nem panaszkodhatunk. Elmondta azt is, hogy a legnagyobb trófeát most nem hozta el magával, hiszen vasárnap este esett a bika, így az még hozhat szép meglepetést a vadásztársaságnak.

Fotó: Lang Róbert

Nehezen indult és gyorsan vége lett

Az időjárás rányomta a bélyegét a szarvasbőgésre, tudtuk meg a vadászatra jogosultaktól. Volt, aki azt mondta csak erős közepesre tudja értékelni, de olyan terület is akadt a vármegyében, ahol nagy trófeák estek. Szóládon a megszokottnál szerényebben alakult a gímbika vadászati idénye. – Gyengébb volt a megszokottnál, nehezen kezdődött, úgy is folytatódott, és hamar véget ért. Belga, francia, osztrák vendégeink voltak és magyarok is érkeztek. Nagy többségük eredményes vadászat után térhet haza, bár nem mindenkinek volt maradéktalanul sikeres, mondta Bakó Péter, a Best of Balaton Vadásztársaság hivatásos vadásza.