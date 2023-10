Díszoklevéllel köszönte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Lebár Istvánnak a honvédelem ügye és a nyugállományú katonák érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő munkáját a Stefánia Palotában. A díjazott a nagyatádi harckocsiezredben sorkatonaként szolgált, dolgozott a tiszti konyhán irányítóként, most éttermet üzemeltet, ahol több alkalommal térítésmentesen vendégelte meg a veteránokat. A Magyar Honvédség zenekara is sokszor vendégeskedett nála, és több helyi sportesemény mellé is állt támogatóként.