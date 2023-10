A Nissan X-Trail modelljéről minden, az autózás iránt valamennyire is érdeklődő sofőr tud valamit. Bevallom őszintén, én magam is a sztereotípiáim mentén vártam a találkozást az új X-Trailel. Sejtettem, hogy nagy lesz, és azt is, hogy amikor az ezredforduló tájékán bevezette ezt a típust a Nissan, még elég furmányos terepképességekkel is megáldotta. Így aztán könnyű volt magamat elképzelni egy belső somogyi siratófalon felfele, miközben minden kerék alól pörög ki a sár, hogy én előrébb juthassak.

Tévedtem, és ezt az autó átvételének pillanatában már tudtam is. Az egykori terepjáró formát még tartják, amennyire ebben az „elSUV-osodó” világban egyáltalán lehet ilyet. De ha akarom, bármikor városi terepjárónak nézem. És jól is teszem, mert azzá lett az elmúlt évtizedekben. Nem bántásként írom, hisz mint látni fogjuk, új szerepében is tökéletes, inkább csak ténymegállapítás.

Nincs összekeréhajtás sem, így a terepváltó karját sem kell keresni sehol. Annál is inkább, mert a tesztautó automata váltós volt, ezzel is dédelgetve a benne utazókat.