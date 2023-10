A szezon másik sztárjai a szilva és a szőlő is több standon ott virított, de még találtunk görögdinnyét is, igaz 698 forintos kilónkénti áron.

A hétvégi süteményhez sokan kerestek friss tojást, amelyből volt kapható ketreces tartásból származó L-es 80 és 79 forintért, de igazi házi tojás is, amelyet 85 forintért adott Taraszenkó Zsuzsa, akinek magyaratádi udvarán kapirgálnak a tyúkok. – Kukoricát, búzát, napraforgót és árpát kapnak, úgyhogy ezt, ha feltörik tényleg sárga és nem pirosba hajló narancssárga, mutatott a szép méretes tojásokra az őstermelő. Azt mondta: a bolti, színezett sárgájú tojásból nem is lehet olyan finom és szép nokedlit készíteni, mint a háziból.

Megjelentek már a tobozkoszorúk és krizantémok is a piacon, igaz még mérsékelten vásárolják őket.

– Egyelőre csak nézelődnek, a nagyobb választékkal október 20-a készülünk temetői virágokból, mondta Schrakta Ferenc, a kaposújlaki Napsugár Kertészet tulajdonosa.

Az új csarnokban sokan álltak sorban friss húsért és jól fogyott a termelői tej.

– Nálunk nem változott ár, ezért akik az árstop idején kipróbálták a házi tejet, azok megmaradtak törzsvásárlónak, mondta Szalai Norbert, somogyaszalói őstermelő. Érkeztek is a vásárlók a kétliteres üvegekkel, amelyeket sorra töltöttek meg a csillogó fehér itallal.