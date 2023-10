A szolgáltatás azután szűnt meg a gyógyfürdőben, hogy 2021. decemberében az előtte harminc évig Igalban is hetente egy alkalommal rendelő reumatológus Kudlák Katalin nyugdíjba vonult.

Azóta nem volt lehetőség a fürdőben gyógyulni vágyóknak, hogy szakorvos segítségét is kérjék, pedig a fürdőzők nagyon hiányolták ezt a szolgáltatást. Most azonban a Kaposi Mór Oktató Kórház új vezetése lehetővé tette, hogy Kozma Andrea reumatológus a gyógyfürdőjéről híres városban rendeljen. A fürdő visszakapta a reumatológia rendeléshez szükséges engedélyeket és a korábbiakhoz hasonlóan várhatóan kedden délutánonként fog működni az igali reumatológiai szakrendelés.