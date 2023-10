A sokféle mendemonda ellenére egyelőre csak azt lehet tudni, amit korábban már megírtunk: vadászpuskával lőttek ki a balatonföldvári általános iskola ablakán. Szerencsére nem történt tragédia! A fegyver és a lőszer is éles volt. A rendőrség vizsgálja, hogy pontosan mi is történhetett. Ha lesz eredmény, visszatérünk az ügyre.

A száraz tények ismerete mellett azért is érdemes foglalkozni az esettel, mert egy jó szándékú, mondhatni nagyszerű ötlet sajnálatos végkimenetelével kell szembenéznünk. Senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy már az általános iskola utolsó éveiben mennyire fontos a majdani pályaválasztásra való felkészítés. Azt is tudjuk, hogy a régi módon már alig érhetők el a digitális korszak gyermekei. Új formákra, eszközökre, módszerekre van szükség, amelyek legalább azt elérik: ha egy-egy adott szakmáról van szó, akkor legalább néhány percre tegye le a gyerek a telefonját. Az is kétségkívül jó ötlet, hogy ha szülők vagy szülőkorú szakemberek beszélnek a szakmájukról, hivatásukról, sőt azzal kapcsolatban kézzel fogható bemutatót is tartanak. Ám minél érdekesebb egy ilyen eszköz, annál nagyobb körültekintéssel kell eljárni, ha az gyermekek kezébe is kerülhet. Lehet ez fizikai kísérlet, különleges ügyességet igénylő szerszám vagy netán éppen egy vadászpuska.

Balatonföldváron vadászattal kapcsolatos bemutatót tartottak a felsősöknek. A vadászat ősi mesterség, a vadászat élménye ugyan gyermeki módon, de már egészen kicsi korban megjelenik, időnként kifejezetten a „zsákmányejtés” sajátos megnyilvánulásaként. Érdekes az ember és a természet viszonya, még inkább napjainkban, különleges a vadon élő állatok világa. Jó ötlet tehát a vadászatról, a vadászságról beszélni, s talán az a fegyverek, a lőszerek biztonságos bemutatása is. Tudjuk jól, hogy ezeknek a cselekedeteknek milyen szigorú szabályai vannak, hogyan, milyen feltételek megléte esetén lehet fegyvert, lőszert tartani. De ezeket a szabályokat minden esetben be kell tartani. A nagy kérdés itt és most az: hogyan kerülhetett a lőszer a fegyverbe? A lövés ténye alapján ez megtörtént. Aztán fontos lesz annak a keretnek a meghatározása, hogy ez soha többé ne történhessen meg! Mert a szülők biztosak akarnak lenni abban, hogy a gyermek az iskolában (is) jó, ezzel együtt biztonságos helyen van!