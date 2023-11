a 10. Bakony Expo a fenntartható erdők tematikát helyezte a fókuszba.

A látogatók létszámára idén sem panaszkodhattak a szervezők, ugyanis a jubileummal a nézőszám is kikerekedett, és az expo történetének százezredik látogatóját köszönthette a Veszprém Arénában, már vasárnap délelőtt.

A helyi és régiós termelők vására mellett számos színes programot is kínált az expo, úgy, mint a hagyományos és népi táncok bemutatói, a zenés programok, a villámsokadalom

a zenés-táncos gasztronómiai utazás Kocsis Bálint mesterszakács bemutatójával, a sváb ételek elkészítése a Nagymama portáján. A gyermekekre is gondolva kincskereső játék is volt, mely igen nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a gyerekek örömmel gyűjtötték be a pecséteket a kijelölt standokon, hogy aztán értékes nyereményeket nyerhessenek a szerencsések.

A gyerekek a kerek erdő meséit is megismerhették Sáti és családja és az Esztám Band előadásában, sőt bábelőadást is láthattak a víz témakörére építve a Kabóca Bábszínház jóvoltából. Nagyon népszerű

volt az állatsimogató és a gyerekejátszó is, ahol a lábbal hajtós motorok versenyeztek a szalmabálák között.

A motorok és autósok felnőtt szerelmesei sem maradtak ki a mókából, ugyanis volt vezetéstechnikai bemutató motorosokkal a VAMI autósiskolának köszönhetően, de prevenciós céllal Pintér József rendőr-főtörzszászlós tartott baleset-megelőzési előadást. Az ügyintézés sem maradhatott el, ugyanis a kormányablak busza is kitelepült, hogy a lejárt személyi igazolványok miatt ne kelljen a hivatalban sorban állni. Nemcsak szórakoztató a Bakony Expo, de tanulni is lehet nálunk, ugyanis a megye több szakképző iskolája eljött hozzánk, hogy népszerűsítse az agrár és az élelmiszeripari szakmákat, így az is lehet, hogy a Bakony Expo sorai közt kapott ihletet egy fiatal, hogy mondjuk a pék szakmát válassza. Sőt, azt is

láthatták a jövő gazdászai, hogyan durran be egy cséplőgép, illetve a stabil gép működését is első kézből ismerhették meg a látogatók.

Ha már érdekesség, táncoló fát is láthattunk annak a táncpedagógiai előadásnak köszönhetően, melyet Szabó Csaba fafaragó tartott az expo vendégeinek. A hungarikumok bemutatóján Győrffy-Villám András mestersolymász ragadozó madarai is bemutatóztak.

Itt vannak a Bakony Expó kedvencei

Az erdő titkait a Verga Zrt. népszerű sátrában ismerhettük meg a virtuális valóságon keresztül, illetve dioráma bemutatón, és különböző feladatokon keresztül játszva tanulhattak a gyerekek.

Ha ősz, akkor gombászás, amit nem lehet kellő szakértelem nélkül folytatni, ezért a Bakonyvidéki Gombász Egyesület is eljött, hogy minden fontos információt átadjon az erdei gombákról a Bakony Expo vendégeinek.

Idén sem maradt el a kiállítók zsűrizése, ahol a nyitónapon a szakmai zsűri értékelte a felvonuló termelőket és kézműveseket. Döntésük értelmében élelmiszer kategóriában Makra kézműves pékség, ital kategóriában Tagyon Birtok, kézműves kategóriában a Monoszlói Fazekasház, innovatív kategóriában Behring Manufaktúra kaptak díjat. Mellettük különdíjban részesült a VERGA Zrt, a nagydíjat pedig a Bogi CsaládiSajtműhely kapta.

A zárónapon pedig a közönség szavazati alapján jutalmazták szintén több kategóriában a kiállítókat: a legszebb stand díja Ottila Art Desing-került, az expó kedvenc termékének járó díjat Choco Mák&Desing Shop kapta, míg a kedvenc kiállító Rosales lett, a Gasztro udvar kedvence pedig a Szafi Mindenmentes termékek-t ismerte el a közönség.

A látogatók voksolása után az elismeréseket Ovádi Péter országgyűlési képviselő, és Sövényházi Balázs, a rendezvény ötletgazdája, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetének elnöke adták át a zárónapon.

Bakony Expó: ami itt nincs, az nincs is

A X. Bakony Expo sem jöhetett volna létre az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, a Verga Zrt., a Csatári Plast Kft. és Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatása nélkül.

