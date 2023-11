A 81. OMÉK remek alkalom volt arra, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság bemutathassa vármegyénk értékeit, mindannak egy apró szeletét, amire mi, somogyiak méltán vagyunk büszkék.

Mindhárom napon megjelenhetett Hanzel Róbert és felesége, Gyurákovics Gabriella jóvoltából az immár országos értéknek is tekinthető zselici hársméz, a Dél-balatoni Borút képviseletében a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet, és a Rubin Borászat, akik vittek a többi borásztól is kóstolót.

VR-szemüvegek segítségével a Mosolygyár Egyesület virtuálisan mutatta be Somogy vármegye természeti és kulturális értékeit. Szinte pihenés nélkül, több mint ezerötszáz látogatónak – időseknek, fiataloknak, fővárosiaknak és vidékieknek egyaránt – mutatták meg Somogyot, s a három nap során többször is elhangzott: „Na, ide elmegyünk és megnézzük!”

A Baglas táncának tapsolhattak

A kiállítás egy-egy napján Biró Norbert elnök, Huszti Gábor és Szajcz Adrián alelnökök, illetve Skrinyár Judit aljegyző is képviselte Somogyországot. Elmondták: hasznos volt ez a három nap a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere terén is, remek ötleteket kaptak például a helyi értéktárak létrehozásával kapcsolatban Fejér vármegye értéktárának elnökétől, akinek nagyon tetszettek kiadványaink és a virtuális tartalom is. A vármegyék közül egyértelműen Somogy standja volt a legsikeresebb, mely a színpadon is ezt bizonyította a Baglas Táncegyüttes előadásával.