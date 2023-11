Az önkéntes válaszadók több mint 77 százaléka érzi úgy a munkában töltött évek tapasztalatai alapján, hogy a helyzet mára lényegesen súlyosabbá vált ezen a téren a korábbi időszakhoz képest.

A válaszadók 41 százaléka szerint a konfliktusos helyzetek elsősorban abból adódnak, hogy az utas nem rendelkezik megfelelő utazási jogosultsággal

– tájékoztatott a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága. A kitöltők 22 százaléka szerint főként abból adódnak problémák, hogy az utas nem tartja be az utazási feltételeket, szabályokat, míg 21 százalékuk alkoholos vagy drogos befolyásoltságot gyanít a konfliktusok hátterében. A válaszolók 68 százaléka úgy tapasztalja, hogy az utasok által elkövetett erőszakos cselekmények többnyire függetlenek nemcsak a napszakoktól, de az évszakoktól is. A buszvezetők 86 százaléka szerint az erőszakoskodók a leggyakrabban verbálisan bántalmazzák, sértegetik és szidalmazzák, hét százalékuk szerint inkább verekednek és többször is megütik áldozatukat.