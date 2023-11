Meghitt, adventi hangulatot varázsolt a faluba a Kisbárapáti Szülőfaluért Alapítvány a hétvégén. A civil szervezet egy több négyzetméter nagyságú betlehemmel lepte meg a településen élőket. Kiss Jánosné kuratóriumi elnök lapunknak elmondta, 845 ezer forintot nyertek pályázaton arra, hogy régi álmukat valóra váltsák, és felállítsanak a faluban egy kompozíciót.

– Varga Krisztián fafaragó készítette el a figurákat – mondta a kuratóriumi elnök. – Természetesen megjelenik a Szent család, Mária, József és a kisded Jézus, valamint a háromkirályok is. Régóta vágytunk már egy ilyen alkotásra azért, hogy még méltóbban tudjunk ráhangolódni az ünnepre. A 140 centiméter magas szobrok a kultúrház mellett kaptak helyet. Azért, hogy ne ázzanak az alkotások, készült egy tető is föléjük, melyre az önkormányzat adott támogatást – tette hozzá Kiss Jánosné.

A betlehemet egy közösségi program keretében leplezték le a hétvégén, ahol vadpörkölttel és süteményekkel vendégelték meg az érdeklődőket, és adventi vásárt is tartottak.