Szerdán ismét nagyon sokan voltak a temetőben, és akadt, aki saját díszeit hozta a sírokra.

– Sokfelé van halottam, Pécsen, Mezőcsokonyán, most éppen a szomszédasszonyom sírjánál jártam – mondta Miklai Józsefné. – Magam készítem a temetői díszeket, mert egyébként sok kiadásom lenne. Szalmakoszorút fonok, azokat díszítem fel. Szebb így a lelkemnek, és a munkában a fájdalmam is benne van...

Síremlékre dőlt egy fa a felhőszakadás alatt, gyorsan intézkedtek a temetőkben

Szerdán már nyugalom fogadta a kaposvári temetőkbe látogatókat, de a keddi vihar után olyan volt a látvány, mint a csatatér, számolt be erről érdeklődésünkre Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. szolgáltatásszervezője. Falevelek és ágak hevertek mindenütt, a munkások késő estig takarítottak. A levelek eltüntetéséhez egy új seprőgépet is bevetettek az önkormányzat jóvoltából. Krizantémokat, mécseseket fújtak el a heves szélrohamok, sok bosszúságot okozva a gyászolóknak. A Mező utcáról egy gledicia fa (tövises lepényfa) dőlt a Keleti temető területére, és megrongált egy sírt. Már korábban is történt hasonló eset, most is gyorsan intézkedni kellett. Szerencsére egy letört ág megtartotta a törzset, így egy másik, gránitsír megmenekült. A városgondnokság szakemberei eltávolították a fát, és várják a ledőlt síremlék tulajdonosának jelentkezését.