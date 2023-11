A héten ismét elviszik a zöldhulladékot a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. emberei. Novemberben lesz még egy szállítási nap, s még december elején is házhoz mennek a falevelekért, amelyek emellett hétköznap és hétvégén is leadhatók ingyen a hulladékudvarban. A város közterületein álló negyvenezer fáról is bőségesen hullik a levél az őszi hónapokban. A városüzemeltetés az őszi munkákhoz négy söprőgépet, két lombporszívót és tíz kézi lombszívót állított szolgálatba, hogy minél gyorsabb legyen a levelek eltakarítása.