Petró László, a kaposvári református gyülekezet lelkipásztora lapunknak elmondta, szívügyének tekinti a felhívást és biztatja a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. – Ünnepnapokon jobban fáj az egyedüllét. Amikor Amerikában tanultam, akkor én is távol voltam a családomtól, s nagyon jól esett, ha befogadtak – mondta Petró László. – Egyházi ünnepek idején könnyebben találtunk családot, de más ünnepekkor nem mindig. Előfordult azonban, hogy valaki betelefonált az egyetemre és felajánlotta, hogy szívesen lát az otthonában. Én is voltam teljesen ismeretlen családnál, és nagyon jól esett, hogy gondoltak rám, megosztották velem az ünnepüket. Többükkel később is tartottuk a kapcsolatot – tette hozzá a lelkipásztor.

Petró László elmondta: a kaposvári és környékbeli családok jelentkezését december 5-ig várják. Ezt megtehetik interneten keresztül – csak a gyülekezetben jelezzék szóban is –, illetve személyesen a lelkészi hivatalban.

Üldözött kenyai, szír és örmény fiatalok az asztalnál

Az üldözött keresztyének megsegítéséért felelős államtitkárság csaknem 250 diáknak ad ösztöndíjat Magyarországon. Olyan hallgatóknak, akik hitük miatt hazájukban nem tanulhatnak felsőoktatásban, ezért itthon tanulnak különböző városokban. A református egyház kérése, hogy az ünnep egy, vagy akár több napján vigyék el a külföldi diákokat istentiszteletre, hívják meg a családi asztalhoz, s ha lehetőség van rá, akkor szállást is biztosítsanak számukra. A hallgatók Nigériából, Kenyából, Egyiptomból, Pa­kisztánból, Szíriából és Örményországból származnak, akikkel angolul vagy a szeretet nyelvén lehet kommunikálni. A befogadó családokhoz kettesével kerülnének a hallgatók. Két fiút vagy két lányt fogadhatnak be azok, akik vállalják a szolgálatot.

Borítóképünk illusztráció!