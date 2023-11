Tucatnyi kaptár, óriás méhecske és giga mézcsurgató. A Zselici Méz Lovagrend tagjainak bevonulásával nyitották meg az interaktív tárlatot csütörtökön délelőtt a kaposvári nagypiacon. Mészáros János, a százharminc taggal rendelkező Zselici Méhész Egyesület elnöke örömmel fogadta, hogy segítőként gondozhatják a kiállítást, amely reméli, jobban ráirányítja a figyelmet a somogyi méhészekre.

– Muszáj egy folyamatos marketing a termelői mézek fogyasztásának érdekében, sajnos Európában az a jellemző, hogy ömlik a piacra Kínából a hamis méz és Ukrajnából az ismeretlen csomagolású méz – mondta el Mészáros János. Hozzátette: az a cél, hogy a gyerekek minél korábban megismerjék a termelői mézek ízét, aromáját.

Fotók: Lang Róbert

Mészárosné Segesdi Zsuzsanna, a Zselici Méz Lovagrend tagja elmondta: a gyerekeknek a tárlaton több alkalommal kóstolókkal is készülnek. – Óvodákba és iskolákba is ellátogatunk, több kisgyermek először evett mézet, mikor megkínáltuk és utána visszajött, hogy nagyon ízlik neki – tette hozzá.

Róna Ágnes, a kaposvári nagypiac vezetője köszöntőjében elmondta: kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok élmény alapú oktatásra és ez a kiállítás is ezt a célt szolgálja. – Az első méhek száz millió évvel megjelentek, napjaink feladata óvni és figyelni rájuk, Albert Einstein szerint mindössze négy éve lenne az emberiségnek, ha kipusztulnának – tette hozzá a piacvezető.

Dér Tamás köszöntőjében felidézte gyerekkori emlékeit, mikor otthon nagymamája főzött, akkor mézzel ízesítette a süteményeket, de még a viaszt is felhasználta.

– A méhészeknek ragadós szakmájuk, nem csak kezük ragad, hanem a méhek szorgalmát is átveszik és szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy egészségünk érdekében legalább napi egy kanál somogyi mézet együnk – tette hozzá az alpolgármester. A termelők kóstoltatással is készültek, még hársmézzel ízesített somlekvárt is kínáltak. De mézes puszedlit is ehettek az érdeklődők.