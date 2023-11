A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országgyűlésnek benyújtott agrár salátatörvény 24 törvény módosítását foglalja magában. A szakmai módosítások elvégzése, a más törvényekkel történő szabályozás összehangolása, valamint a technikai jellegű pontosítások végrehajtása az elmúlt időszak tapasztalatai alapján vált szükségessé. Emellett további cél az egységes jogalkalmazás elősegítése, a közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében – tette hozzá.

Nagy István a változások közül kiemelte a termőföld fokozott védelmét. A változtatás egyik célja, hogy a beruházókat barnamezős fejlesztések megvalósítására szeretnék ösztönözni. Az új szabályozás a földvédelmi járulékot és a földvédelmi bírság mértékét is megemeli – fűzte hozzá, így az ipari célra kivont termőföldért háromszor többet kell majd fizetni az eddiginél.

Kifejtette, az öntözött területek földvédelmi és vízgazdálkodási szempontból is kiemelt értéket képviselnek. A kormányzati cél az öntözött területek növelése és a már meglévő öntözött termőföldek megtartása. Ezért az öntözési közösség területét képező termőföld más célú hasznosítása tilos lesz. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági művelést elősegítő, illetve az öntözéses gazdálkodáshoz szükséges beruházások.

A miniszter kitért arra is, hogy a jogszabálycsomag a mindennapi gyakorlatra reflektáló változtatásokat és egyszerűsítéseket is tartalmaz. Így például a vetőmag előállítók és a horgászok adminisztrációs terhei is csökkenhetnek. Emellett megerősítik az Agrárkár-enyhítési alapot is. Erre azért van szükség, mert az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt a kárenyhítő juttatások iránti igény jelentősen megemelkedett. Ennek értelmében a termelői hozzájárulás és az ezzel egyenértékű nemzeti kiegészítő forrás megemelése mellett a jövőben uniós forrásokat is bevonhatnak az alap feltöltésébe – sorolta a tárcavezető.