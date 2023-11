Talán nem a legfontosabb információ számunkra, mégis tudnivaló, hogy Szingapúr a második legtöbb robotot használó nemzet a világon. Odáig jutott a fejlődés náluk, hogy a környezetük megtisztítására is robotot használnak. Az elektromos meghajtású, Smurf (törp) nevű takarítórobot személyzet nélküli felszíni hajóként vízre is szállhat, és akár 8 órán át képes dolgozni feltöltés nélkül. A hulladékgyűjtés mellett vízminőség-ellenőrzésre, mintagyűjtésre is használható. A használati utasítás szerint a robot tisztítási útvonalának megtervezésére egy egyszerű alkalmazás szolgál, az útirány megadása után pedig az eszköz teljesen önállóan mozog, a beépített ütközéselkerülő és intelligens tárgyfelismerő technológiákat alkalmazva.

Olvasom, hogy egy marcali férfi az elhunyt édesanyja holmijaitól úgy akart megszabadulni, hogy közterületre szállította, és egy bokros-fás területen ott is hagyta, és ha már ott volt, hozzácsapta a saját háztartási hulladékát is. Óvatlanságában vagy elbizakodottságában arra sem ügyelt, hogy eltüntesse a személyes adatokat tartalmazó iratokat, így könnyen a nyomára jutottak. A somogyi önkormányzatok időről időre harcot hirdetnek az illegális szemétlerakók ellen, de néha az az ember benyomása, hogy a szemetelőket csak kampányszerűen vonják felelősségre. A természet meg annyit tehet, hogy igyekszik körülnőni az emberi szemétszigeteket. Elkelne ide is egy robot, hogy rendet rakjon, elsősorban a fejekben.