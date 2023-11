: Nem igazán tartom be. Hallottam, hogy van ez a száraz november elnevezésű kezdeményezés, de annyira nem foglalkozok vele. Alkalomszerűen megiszok egy-két üveg sört, de nem viszem túlzásba. Próbálok figyelni arra, hogy ne fogyasszak sokat, csak amennyi jólesik. De az is igaz, hogy a szárazságot sem szeretem.

Szerencsére nagyon tudok figyelni rá, mert egyáltalán nem iszok alkoholt. Sajnos vannak, akik sokat isznak, és úgy próbálják megoldani a gondjaikat, de azt gondolom, hogy a problémára nem az alkohol a megoldás. A fiatalok is iszogatnak már, úgy hallottam, de talán ahogyan idősödnek és komolyodnak egy kicsit, leteszik az üveget.

Nagyon figyelek rá. Két hónappal ezelőtt műtöttek meg, ezért most nem is tanácsos, hogy alkoholt igyak. Azt megelőzően se nagyon öntöttem fel a garatra. Ritka pillanat volt, ha ráhúztam az üvegre. Sokat kell vezetnem, ezért nem is engedhetem meg magamnak, hogy igyak. Úgy gondolom, nem szabad kockáztatni, mert sokba kerül.