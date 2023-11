Mint ismert, a létesítményt még 2021-ben zárták be, miután az épület állaga annyira leromlott, hogy veszélyessé vált a használata a fürdőzők számára. Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: turisztikai és energetikai célú fejlesztése mintegy 1,8 milliárd forintba kerülne, amelyből 900 millió forintot egy sikeres pályázatból finanszíroznak. A beruházási összeg másik felét – egyéb pályázati lehetőség hiányában – több forrásból, a város költségvetéséből, esetleg hitelből kell megoldani.

Az önkormányzati cégeknek a kormány engedélyére van szükség hitelfelvételhez, ezért kellett a testületnek most döntenie a kérelem benyújtásáról. A törvény értelmében a tárgyévben beadott kérelmeket még ugyanabban az évben elbírálja a kormány. Így már idén kiderülhet, hogy a Balaton-parti Kft. elindíthatja-e a hitelfelvételt. Ez részben oldja meg a beruházás finanszírozását, de gondolkodnak közösségi finanszírozásban és ingatlaneladásban is Siófokon.

Kósz Ágota ügyvezető igazgatótól megtudtuk azt is, hogy a következő rendes testületi ülésen már beterjesztik a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, amelyet remélhetőleg még ebben az évben kiírhatnak a generálkivitelezésre.