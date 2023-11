Jövőre is velünk lesznek az orosz–ukrán háború hatásai, ami miatt alkalmazkodásra, a termelési és értékesítési folyamatok átértékelésére, minőségi előrelépésre van szükség, ezekben kíván segítséget nyújtani az agrárkormányzat – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán az Agrárszektor-konferencián, Siófokon. A tárcavezető arról is beszélt, hogy elkészült az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról szóló jövő évi pályázati menetrend, amelynek kifejezett célja a tervezhetőség és a kiszámíthatóság elősegítése lesz. Az első pályázatok meghirdetése 2024 elejétől várható erdőgazdálkodás témakörben, majd fokozatosan nyílnak meg az újabb pályázatok 64 jogcímen. 2026-tól újra meghirdetik valamennyi pályázatot a korábbi formában, hangsúlyozta.

Ezzel mindenki két ütemben pályázhat ebben a ciklusban, ez egyebek közt az önerők optimalizálására is lehetőséget nyújt, emelte ki az agrárminiszter. A rendezvényen Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke elmondta: évente 700 ezer tonnányi vadkár keletkezik a nagyvad kártétele miatt hazánkban, ennek jelenlegi értéke 21 milliárd forint. Ezért a NAK döntött arról, hogy hozzányúl a rendszerhez, vagyis saját vállalkozást alapít, amely megvásárolja a gazdálkodók jogos követeléseit.

Ezzel a gazdák forráshoz jutnak, amelytől azt várja a kamara, hogy változnak az erőviszonyok a gazdálkodók és vadászatra jogosultak között.