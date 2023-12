Rendhagyó történelemórát tartott kedden délután Kovács Emőke a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium diákjainak. A kaposvári származású történész a Balaton 19–20. századi kultúrtörténetét mutatta be a diákoknak. Beszélt az északi-déli part kialakulásáról, a tóval kapcsolatos tudományos kutatásokról, valamint a téli Balaton izgalmas világáról is sok érdekességet osztott meg a tanulókkal.

Kovács Emőkének novemberben jelent meg legújabb kötete Balatoni értéktár címmel. A kaposvári történész ebben kevésbé ismert tavi történeteket mutat be, amelyek elvezetik az olvasót a keszthelyi Festeticsek, vagy a Balatonról író, verselő művészek világába, de betekintést nyújt a Balaton térségét érintő történeti folyamatokba is.