Erdei Barnabás alpolgármester köszöntötte az egybegyűlt mintegy hetven helyi vállalkozás képviselőjét, akiknek beszámolt az elmúlt esztendőben elkészült fejlesztésekről és betekintést engedett a jövő évi tervekbe.

Fonyód önkormányzata pályázati forrást nyert egy új szociális központ építésére, ennek kivitelezését 2024-ben tervezik megkezdeni. Ugyancsak tervezik az általános iskola udvarán található Bihar-villa felújítását és szolgálati lakások kialakítását is. Erre a célra már rendelkezésre állnak a tervek, melyek szerint hat lakást alakítanának ki egy Ady utcában lévő épületben. Itt tudnának lakhatást biztosítani a városba települni vágyó egészségügyi szakembereknek, pedagógusoknak, vagy épp rendőröknek.

Digitális fejlesztésekben is gondolkodik a városvezetés, derült ki Erdei Barnabás beszámolójából. Megújul a város honlapja, QR-kódos fejlesztéseket is terveznek és újragondolnák a Fonyód Kártyát. – Több mint tíz éve hagyomány, hogy karácsony előtt évzáró vállalkozói estet tartunk, ahova meghívjuk az összes nagyadózó vállalkozást, tette hozzá az alpolgármester. – Lehetőséget adunk ezzel arra is, hogy kötetlenül beszélgessenek egymással, és tőlünk függetlenül új kapcsolatokat alakíthassanak ki a helyi vállalkozók. Az elmúlt esztendőben Fonyód költségvetését a helyben működő vállalkozások által befizetett 250 millió forintos iparűzési adóbevétel gyarapította.