A közlekedésbiztonságon kívül a kiberbűnözésről is szó esett azon a konferencián, amelyen hét vármegyéből, többek közt Somogyból összesen 120 polgárőr vett részt Balatonföldváron. Poór Gyula, a somogyi szövetség elnöke elmondta: a polgárőrség eddig is aktívan segítette a rendőrség közlekedésbiztonsági programjait, és 2024-ben még több helyszínen tartanak foglalkozásokat a diákoknak. A hangsúly a megelőzésen van, lényeges, hogy a fiatalok olyan oktatásban részesüljenek, ami figyelembe veszi az életkori sajátosságokat is.