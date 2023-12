A konyhai biohulladék-visszagyűjtési program a Dél-Dunántúlon három városban indul el első körben. Nagykanizsán 1670, Zalaegerszegen 18 058, és Kaposváron 16 134 embert érint, főként a társasházi övezetben. Uniós előírás, hogy a tagállamoknak 2024-ben meg kell kezdeni a konyhai hulladék szelektív begyűjtését. A magyar házhoz menő gyűjtést 2024-ben országosan 460 ezer emberre szabták, és 2025-ben érnék el a teljes lefedettséget. A Mohu összesen 188 ezer 5 literes háztartási gyűjtőedényt és 14 524, 120 literes kukát biztosít az elkülönített gyűjtéshez. A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék gyűjtése önkéntes, nem kötelező. A szolgáltatás díjmentes, a közszolgáltatás része. Akik csatlakozni szeretnének, azok lakásonként egy-egy 5 literes konyhai gyűjtőedényt kapnak majd, és egyben regisztrálják is őket a kiosztáskor. Az ígéret szerint az edények nemcsak könnyen kezelhetők, de szag- és kifolyásmentesek is. Az új kukák mellé információs anyagokat is kapnak majd a lakók arról, hogyan kell gyűjteniük a konyhai hulladékot.

Kaposváron javában zajlanak az előkészületek. Jelenleg az eszközök nagy része már megérkezett, járatterveket készítenek, felvették a kapcsolatot a társasházakkal. Szilágyi Ádámot, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét arról kérdeztük, hogy mi a rendszer környezetvédelmi jelentősége.

– Az ételmaradék, ami alapesetben a szemétben köt ki, oxigénhiányos körülmények között metánt termel, és ez az egyik legveszélyesebb üvegházhatású gáz – magyarázta Szilágyi Ádám.

– Ha azonban ezt a folyamatot ellenőrizzük, akkor az így keletkezett metán egy biogázüzemben elektromos áram és hő előállítására lesz alkalmas.

A társasházi képviselők értesítenek A biogázüzemben képződő maradék kiváló komposztanyag a mezőgazdaság számára. A biohulladékot mindenképpen kidobná az ember, de külön gyűjtve nem szennyezi a többi, nem biológiai hulladékot. Kényelmetlenségtől, kellemetlenségtől nem kell tartani a szelektív gyűjtés során. Megtudtuk, ha eljön az ideje, és a szolgáltatás naprakészen működhet, mindenkit értesítenek a társasházi közös képviselőkön keresztül.