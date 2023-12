A tárlat eredetije a Művészetek Háza Veszprémben volt teljes egészében látható. A 72 képből álló anyag 20x30 centis fa keretben volt bemutatva, a faltól elemelve, szinte lebegő állapotban installálva. A kiállításhoz készült egy könyv, amely az alkotó szerint elválaszthatatlan a kiállítástól. Badacsonyban, a Drágakő Galériában most egy válogatás látható egész decemberben.

Ábel munkájának fókuszában maga megfigyelés és annak az időhöz való viszonya áll.

– Közel tíz éve kezdtem a fotózni ezt a látványt. Kezdetben ezt fizikailag, valós időben folytattam a heggyel szemben, a tó túlsó partján. Fizikailag, lelkileg, annak minden érzésével együtt.

Ábel pozitív kritikaként kapta, hogy örvendetes, hogy hozzá mert nyúlni egy olyan témához, amely csontig le van rágva. Hiszen a Badacsony egy ikonikus tájkép, egy landmark, egy csoda. De annyi képen szerepelt, hogy szinte ostobaság lenne hozzányúlni, hiszen már mindenki mindent lehúzott róla. Szalontai Ábel az elmélyülést előtérben tartó, koncentrált, ismétlést alkalmazó munkamódszerrel dolgozik. Képei a lelassulásra motiválnak, a belső reflexióra, a belső tájak felé terelik a figyelmet.

– A covid alatti első sokkoló élményem az volt, hogy a kijárási tilalom miatt nem lehet menni sehová. Evvel megszűnt az is, hogy a Balatonra utazgassak és élőben láthassam a tájat. Viszont találtam egy közeli webkamerát, ami élőben közvetítette azt a tájat, majdnem ugyanonnan, ahonnét én is nézni szoktam azt.

A vírus időszak alatt készült eredeti képanyag megsemmisítésre került. Ábel a saját webkamerájával készíti a képeit, amelyek nem nagyobbak 290 kilobyte-nál. Így a képek, homályosnak, elmosódottnak, álomszerűnek hatnak.

– Amikor Klaudia megkeresett a felkérésével, hogy ebben a galériában mutassuk meg a képeimet és itt voltunk az alvó vulkán lábánál, akkor azt gondoltam, hogy itt vagyunk a legjobb helyen, ahonnan, ha nemis látszik a hegy, de érezzük azt maguk fölött. Számomra ez is az egyik stációja ennek az útnak, amin rajta vagyok.

A Balaton / Badacsony / Tónus fotó- és videósorozat alapja a megfigyelés, megértés és konstrukció három pillérén nyugszik. Célja, hogy kutatásokra támaszkodva képi és hangi reprezentáció segítségével mutathassak meg valami újat arról a kultúrtájról, amelyet évtizedek óta szemlélek, fotografálok, tehát a kortárs művészet eszköztárával a rögzült sztereotípiák helyett egy

érzékletesebb és mélyebben értelmezett Balaton képet ajánljak fel interpretációra.A koncepció – amelynek lényegi mozzanata a repetíció – nem csak gondolati, hanem a formai összegzés kísérlete is. Az ismétlődést tudatosan központban tartó fotográfiáim az ember személyes kozmikus jelenlétét vizsgálták. Az ismétlődés számomra a megértés és a befogadás ritmusát követni szándékozó alkotói nyelv. A sorozat egyik legfontosabb inspirációja az időhasználattal fenntartott kapcsolatom. A tónus ebben az esetben egyesíti a zenei hangsúlyokat és a vizualitáshoz köthető téziseket.Az alkotási folyamat 2015-ben kezdődött és azóta is tart megörökítve a táj időtlenségét, a látvány maradandó, de mégis sohasem önmagát ismétlő változatainak tárolását célul tűzve. A képrögzítés technikai folyamata is változáson ment át a kezdetek óta, a kor mediális lehetőségeivel élve webkamerák távolra látó képességét is kihasználom már. A megörökített Badacsony-pillanatokat folyamatosan megosztom a közösségi média felületeken és így vált inspiráló erővé mások számára is. És így lett alkotótársam a mozgóképekre reagáló Jávorka Ádám zeneszerző is. A tőle származó képre készült hang-válaszok adták az ötletét egy új filmnek is, ahol a válogatott és összefűzött képsorok Jávorka Ádám által komponált zenei hangzással válnak teljessé. – Szalontai Ábel

