Több díjat is át­adott a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzeti kisebbségek napja alkalmából a hétvégén Kaposváron. A Dorottya hotelben szervezett eseményen tizenegy embert tüntettek ki szombaton. Többen az Esélyteremtési és a Nemzetiségért elismerést vehették át, de a vármegye Cigány Díszpolgára díjat is kiosztották. Utóbbit Balogh József, a Babócsai Romákért Egyesület elnöke érdemelte ki, aki sokat tesz a településért és az ott élő kisebbségért.

Bogdán Imre a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke érdeklődésünkre elmondta, olyan emberek munkáját ismerték el, akik önzetlen, rendkívüli, példaéréktű munkát végeznek lakóhelyükön és környezetükben. Bogdán Imre hozzátette, csaknem harminc éve szervezik meg a nemzeti kisebbségek napját, melynek évfordulója december 18-án van.

A kaposvári rendezvényen részt vett Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere is, aki köszöntőjében kiemelte, nem azzal kell foglalkozni, ki milyen nemzetiségű, hanem azzal, hogy az adott közösséget hogyan lehet segíteni, és ők mit tesznek a városért.