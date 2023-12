Szamobor, a varázslatos kisváros

A Horvátország északnyugati részén a szlovén határtól 5 km-re, Zágrábtól 20 km-re nyugatra fekvő hely a hagyományos iparosok központja, illetve egyben kedvelt kirándulóhely is. Az impozáns városka kézműves termékeiről, művészetéről, barokk építészetéről és a kihagyhatatlan krémeséről híres.

A cikk szerzője is megkóstolta a a "Samoborska kremšnita" nevű helyi specialitást, és mennyieinek találta. A Klet nevű étteremben járva a szamobori kolbász és sütőtökrémleves is az asztalukra került.

Zágráb érdekes látnivalói

Más nagyvárosokkal ellentétben, Zágráb megőrizte történelmi mivoltát. Különválik a modern és a történelmi városrész is. A főtér magába foglalja a múltat és a jelent is. Itt található Jellasics bán szobra, amellyel kapcsolatban érdekesség, hogy 1990-ben más irányba állították vissza, dél felé fordítva, még ezelőtt, Horvátország alárendelt viszonya miatt Magyarország felé nézett.

A zágrábi sikló a világ legrövidebb távú tömegközlekedésre szánt kábelvasútja. A panoráma lenyűgöző, miközben a jármű az Alsóvárost köti össze a Felsővárossal.

Ha valaki erre jár, érdemes megnéznie Európa egyik legfurcsább múzeumát, a Megtört Szívek Múzeumát (Museum of Broken Relationships), ahogy a cikk szerzője is tette. A múzeum eredetileg csupán adományozott tárgyak utazó gyűjteménye volt, de azóta állandó otthonra talált a horvátországi Zágrábban. A múzeumot, ahogy a neve is sugallja – a sikertelen szerelmi kapcsolatoknak szentelték.

A kiállított tárgyak többnyire egykori szerelmesek személyes tárgyai egy kis rövid leírással, amelyek olykor a tárgyak történetét mesélik el. A múzeum ötletgazdája egy zágrábi házaspár, Olinka Vištica és Dražen Grubišić, akik kezdetben azzal viccelődtek, hogy múzeumot hoznak létre a szakításuk után megmaradt személyes tárgyaik elhelyezésére, hogy együtt emlékezzenek elmúlt szerelmükre. A vicc valósággá vált, és megszületett a múzeum, ami olyan sikeres lett, hogy 2016-ban Hollywood szívében, Los Angelesben is nyitottak egyet, írja[2] a travelo.hu.

A Lotrščak-torony környéke Zágráb egyik legvonzóbb része, a felső városban vagy Gradec-ben található. A templomharangok csengetésének összehangolásával a toronyból mindennap lőnek egyet délben. Ez a hagyomány és "napi rutin" a 19. századból indult, azóta kifejezetten turistalátványosságnak számít.

A Grič-alagútat sem érdemes kihagyni, ahol különböző színű fények váltakoznak egyik árnyalatból a másikba váltva.

Az alagutat egyébként a II. világháború alatt bombabiztos sétánynak építették, de a háborút követően gyorsan romlásnak indult és használaton kívül került.

Advent a javából

Hiszitek vagy sem, itt található Európa egyik legszebb karácsonyi vására. 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is elnyerte az „Európa Legjobb Karácsonyi vására" címet, 2019-ben pedig "a Világ 3. Legjobb Karácsonyi vásárának" választották.

Az adventi forgatag egyik fő eleme a Tomislav Parkban a Művészetek Pavilonjának szecessziós homlokzata előtt található korcsolyapálya.

Az Advent Zágráb helyszíneit fabódék hosszú sorai kötik össze, ahol egy kiadós séta után illatos húsételeket, édes tésztákat és fűszeres forralt bort árusító kunyhók kínálatából lehet válogatni. Idén december 2-a és január 7-e között várja a látogatókat az Advent Zágrábban karácsonyi vásár rengeteg látnivalóval és programmal.

A teljes cikket, amelyben a szerző beszámol az élményeiről, a Life.hu oldalán ide kattintva[3] olvashatjátok.