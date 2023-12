Fiatalon lovászként dolgozott a somogysárdi Marczi György, akinek az első munkahelye volt a ménesbirtok, ahol a szállón is lakott.

– Itt tanultam meg lovagolni – idézte fel az 54 éves férfi. – Nekem kellett a sportlovakat belovagolnom a zsokéknak, és elmondani nekik, hogyan viselkedtek a kezem alatt. A sportlovakat vitték Pestre versenyezni az ügetőre, voltak telivérek, félvérek. A csikók a külső tanyán kaptak helyet, be kellett tanítani őket. A csikós kancák helye a 28-as istállóban volt, én a 36-os istállóban dolgoztam.

Naponta két kilométert járatták a lovakat. Egy nyitott tribün is volt a területen, ahol a csikós játékokat is tartották, és egy kovácsműhelyt is működtettek, ahol patkolták a lovakat. Még lámákat és szarvasokat is tartottak a ménesbirtokon, emlékezett. A 80-as évek közepén jó pénznek számított az a 2700 forint, amit keresett.



Most a közmunkások tartják rendben az egykori lovasbázist. – Nem mondhatjuk, hogy velünk őriztetik, mert azért fizetség járna – mondta Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere. – Az önkormányzat megpróbálja menteni, ami a menthető, és 24 órában vigyázzuk azt, amit a sajátjának érez a falu, miközben egyik kézből meg a másikba került az ingatlan.

Hányatott a sorsa az egykori kastélynak. A várkapitányságtól a Forster Központon át a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-ig volt már itt mindenki tulajdonos, de mire az egyik tenne valamit, vagy felelne valamiért, már változik a tulajdonos személye – jegyezte meg a polgármester. Legutóbb a Nemzeti Örökségvédelmi Központ fejlesztő cége volt a tulajdonos, de a faluban úgy értesültek, hogy az idén átadták az ingatlant a Nemzeti Vagyonkezelőnek. Hogy hivatalosan is átkerült-e, azt nem tudják, mert a régi cégtől már nem nagyon járnak Somogysárdra, az újtól még nem volt náluk senki, így az önkormányzatnál bővebben nem tudnak nyilatkozni a helyzetről. A jelen állás szerint az önkormányzatra annyi van bízva, hogy ne hordják szét az épületet. Arra a kérdésre, hogy milyen hasznosítást látna szívesen a falu, Fentős Zoltán azt felelte, hogy bármilyent, mert annál minden jobb, hogy az enyészetté váljon az épület.



2014-ben a Somssich-kastély bekerült az országos kiemelt kastélyfelújítási programba, ekkor 1,5 milliárdos rekonstrukciót terveztek, hogy az egykori ménesbirtok ismét lovakat és vendégeket fogadjon. A Nemzeti Kastélyprogramban a fejlesztendő kastélyok listáját azonban 2016-ban szűkítették, így kimaradt a sorból a Somssich-kúria.

Megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (MNV), hogy érdeklődjünk az egykori somogysárdi lovasbázis sorsáról. Tőlük azt a választ kaptuk, hogy a somogysárdi Somssich-kastély vonatkozásában az MNV Zrt. részéről nem tartják magukat illetékesnek. Célszerűnek tartották, hogy forduljunk a vagyonkezelő, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NÖF) Kft.-hez. A NÖF-től még nem érkezett válasz. Amint megérkezik, azt is közöljük.



