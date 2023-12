Elsőként a Lidl jelentette be, hogy mind a kétszáz üzletük zárva marad december 24-én. A hírre sorban reagáltak az üzletláncok, és szinte naponta új nevekkel bővült azok listája, akik nem nyitnak ki. A Penny Marketnél is úgy döntöttek, hogy december 24-e és 26-a között mind a 230 magyarországi üzletüket egységesen zárva tartják. Az üzletlánc december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat, december 27-től pedig már a szokásos időben tartanak nyitva.

A Spar vásárlóinak érdemes tájékozódni mielőtt felkeresik valamelyik üzletet. A cégcsoportnak ugyanis nem mindegyik boltja lesz nyitva szenteste. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, az Intersparokat és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket kivéve zárva lesznek a saját üzemeltetésű üzleteik jelentős része. Ez azt jelenti, hogy a kaposvári Interspar is nyitva lesz déli 12 óráig. Azok a munkavállalók, akik szenteste dolgoznak, száz százalékos túlórapótlékban részesülnek.

Az élelmiszer-üzletláncok közül az Aldi a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is délig nyitva tartja valamennyi boltját. Áruházaik december 22-én és 23-án a megszokottnál egy órával tovább, de legfeljebb 22 óráig lesznek nyitva. A Tescónál is úgy döntöttek, 12 óráig várják a vásárlókat. Nagy-Peidl Adrienn külső kommunikációs menedzser lapunknak elmondta, az elmúlt évek tapasztalata is azt mutatja, hogy a vásárlók igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét. Emellett a bérleti szerződéseik is kötelezik őket arra, hogy nyitva legyenek. A saját tulajdonú üzleteikben pedig kisebb vállalkozások is működnek, akik számítanak arra, hogy nyitva tartsanak.

A Kapos-Coop Zrt. eltérő nyitvatartással fogadja a vásárlókat. Szunyog Csaba ügyvezető igazgató érdeklődésünkre elmondta, csak azok a boltok lesznek nyitva, melyek vasárnap amúgy is. A Kaposvári Nagypiac is nyitva lesz szenteste napján reggel 6 és 12 óra között. A vásár azonban zárva tart, de december 23-án szombaton rendkívüli vásárt tartanak. Nemcsak az élelmiszerüzletek egy része döntött a zárvatartás mellett. A Rossmann, a Jysk és a Libri boltjai sem lesznek nyitva szenteste.

Fotó: Muzslay Péter

Pult mögött

Baracskai Eszter, a Kovács ABC üzletvezetője elmondta: december 24-én reggel 6 és 12 óra között fogadják majd a vevőket. Vasárnaponként nem szoktak nyitva lenni, de szenteste napján igen, ezért is döntöttek úgy, hogy kinyitnak. A pult mögött azonban nem az alkalmazottak lesznek, hanem az üzletvezető. – Azt gondolom megjár nekik a pihenő és így nyugodtan tudnak készülni a karácsonyra – hangsúlyozta Baracskai Eszter. – Szívesen vállaltam a műszakot, amúgy is szoktam dolgozni szenteste immáron 30 éve – tette hozzá a Kovács ABC üzletvezetője.