– Abban bízunk, hogy ez a turisztikai attrakció a térségnek is fellendülést hoz majd – emelte ki Bene Sándor. – A projektben Zselickislak, Zselicszentpál, Simonfa, Bőszénfa, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Patca és Szenna vett részt. A konzorciumvezető önkormányzat Zselickislak volt. Az 55 kilométeres útból 12 újonnan épített, a másik része a meglévő utakból és a magántulajdonban lévő, de közforgalom előtt megnyitott szakaszokból áll. Nagyon sok évbe telt mire elkészült az út. A megvalósítást 2016-ban kezdtük el és idén decemberben ért véget. A tervezés is hosszú időt vett igénybe, közben megemelkedtek az árak, az elnyert pályázati forrás nem lett elég rá, ezért kellett kérnünk az államtól több mint 300 millió forintot – mondta a zselickislaki településvezető.

A kerékpárút mentén több településen is kialakítottak szervizeket, pihenőhelyeket, Szennában és Zselickislakon pedig kerékpárkölcsönzőket is. Ezeken a helyeken több mint 70 kerékpárt lehet kibérelni gyerek és felnőtt méretben, de kínálnak elektromos rásegítésű bicikliket is. A projektzáró eseményen Biró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke köszönetet mondott a zselici polgármestereknek azért, hogy a nehézségek ellenére nem „adták vissza” a pályázatot, hanem küzdöttek és megvalósították a kerékpárutat.