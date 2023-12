A város képviselőit mutatja be egy most megjelent kötet: a Képviselői arcképcsarnok című kiadványt kedden mutatták be a városházán. Elhangzott: 2006-tól 42 képviselője volt a város képviselő-testületének, közülük ketten már nem élnek. Szita Károly polgármester elmondta: az elmúlt három évtized meghatározó volt Kaposvár életében.