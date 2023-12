A kiírás szerint idén azt kellett elképzelni, milyen lesz a jövő bevásárlóközpontja és eszerint kellett kreatív tartalommal megtölteni a Westend logóját, a nagy „W” betűt. A szakmai és bérlői zsűri november végén meghozta a döntését és a közönségdíj nyerteseire is fény derült. A legjobb 40 alkotás kikerült a Westend folyosóira, amelyeket egészen január közepéig bárki megnézhet.

Lassan már hagyománnyá válik, hogy ősszel dizájnpályázatot ír ki a Westend valamilyen érdekes és fontos témában, aminek megjelenítésére a logóját ajánlja fel az üzletközpont. Idén egy képzeletbeli utazást kellett tenniük a jövőbe a pályázóknak, azt megálmodva, milyen lesz egy bevásárlóközpont 20-30 év múlva. Lesznek-e még hagyományos boltok és mekkora lesz a mesterséges intelligencia vagy a robotok szerepe a vásárlási folyamatban? Hogyan és mennyire lesznek személyre szabhatóak a vásárlási élmények és milyenek lesznek a plázák közösségi terei a jövőben?

Közel 250 pályázó fantáziáját mozgatták meg annyira ezek a kérdések, hogy újragondolták a Westend konténerlogóját és az ikonikus „W” betűt kreatív tartalommal töltötték meg. A pályázatokat egy szakmai és egy bérlői zsűri is véleményezte. Csorba Eszter, a Westend marketing igazgatója, Orr Máté festőművész, a Várfok Galéria művésze, Lelkes László, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense és Bacsek Júlia kurátor, művészettörténész Fetter Celinának ítélte oda a 300 000 forint értékű szakmai fődíjat. Venczel Zoltán Segítő kéz c. munkája lett a második, Garamvölgyi Anett Próbafülke c. alkotása pedig a harmadik helyezett. Ők 200 ezer, illetve 100 ezer forintot érő Westend ajándékkártyával lettek gazdagabbak. A Kiehl’s különdíját Majsai Richárd Westend, the shopping district c. műve nyerte, a C&A Brandhuber Dominikát (year: 2123 location: Budapest) jutalmazta, a Humanic szerint Jakab Szilvia pályázata (Környezettudatos vásárlás) volt a legjobb, a Vapiano pedig Mészáros Ákos Walóság c. művét tüntette ki. A Westend Facebook oldalán tartott közönségszavazást Mátrai Cintia (Future Westend Style), Galazek Tímea (Place of Technology and Nature) és Borbély Dóra Dominika (Neon Plaza) nyerték meg. A legjobb negyven alkotásból az eredményhirdetés napján – melynek összefoglaló videója itt megtekinthető – kiállítás nyílt a Westendben. Január közepéig nézhető meg, hogy kreativitásukat szabadon engedve miként képzelték el a jövő bevásárlóközpontját az alkotók, néhány évtized múlva pedig az is kiderül, mi válik ebből valósággá.