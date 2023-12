Ezen a szombaton rendezték meg Balatonfüreden például azt a vitorlás felvonulást, amelynek keretében karácsonyi fényekkel díszítették fel a hajókat. Alsóörsön, Siófokon és Balatonszárszón is több száz család jelezte, hogy részt kíván venni azon a futóversenyen, amelyet a Mikulás tiszteletére szerveztek. Molnár Éva, a #hashtEGG - Mikulás futóverseny szervezője elmondta, Siófokon már hatodik alkalommal rajtolt el a több száz gyermeket megmozgató akció, amely ma már igazi turisztikai program azoknak a családoknak, amelyek számára fontos sport, a gyerekek egészségtudatos életmódjának kialakítása.

Hasonlóan vélekedik a Zsakovszky Zsuzsa is, a balatonszárszói Télapó Futás szervezője, aki elmondta, ugyan csak másodjára szervezték meg ezt az eseményt, de már most is voltak külföldről érkezett versenyzők. Mit mondta, a nagyszámú érdeklődő nem csak futni jött, számos olyan kiegészítőprogramot szervezetek, amely kellemes kikapcsolódást nyújtott az egész családnak.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta, világtendencia, hogy a sportturizmus az átlagnál jobban fejlődik. A nemzetközi turisztikai szervezet, az UNWTO elemzése szerint: a világ turisztikai bevételeinek több mint 10 százalékát a sporttal kapcsolatos utazások teszik ki. Ebben a szegmensben 2023-2030 között, 17, 5 százalékos növekedést prognosztizálnak a turisztikai szakértök. Fekete Tamás elmondta, hogy a Balaton turizmusáért felelős szakmai szervezetek is időben meglátták ezeket a világpiaci változásokat. Szerinte ez a jó ütemben való váltás az egyik oka annak, hogy már télen is aktív sportélet zajlik a Balatonon. Mint mondta, éves szinten talán a legnagyobb változást azok érezhetik a legjobban, akik kerékpározni is szeretnek a régióbban. A közelmúltan az ország legnagyobb földrajzi kiterjedésű és legkomplexebb kerékpáros turisztikai fejlesztési projektje zárult a Balatonnál. Ráadásul elkészült a balatonbike365 weboldal is, amely egyfajta turisztikai ajánlóként is működik. Itt 30 kategóriába csoportosítva 4000 turisztikai szolgáltató és 1000 természeti látnivaló található. Egyes helyeken már téli kerékpárostúrákat is szerveznek a legelkötelezettebb bringásoknak, de van példa ma már arra is, hogy decemberben azokat gyűjtik össze egy-egy rendezvényen, akik december végén fürödni, vagy esetleg vitorlázni szeretnének a régióban.