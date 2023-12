A Trapp család háza nemcsak a településről, de még Baranyából is vonzza az érdeklődőket. A nem mindennapi ünnepi dekorációt Trapp Dorián édesapjával, Attilával közösen alkotta meg. – Nyolc éve vettük az első égősort és azóta bővítjük, idén már húsz égősor és ezer LED világít a házunkon az ünnepi időszakban, mondta a 15 éves fiú, aki saját bevallása szerint karácsonyrajongó és mára a család többi tagját is megfertőzte. – Interneten láttam, hogy sok helyen díszítik így a házakat és innen jött az ötlet – mesélte Dorián.

Az udvaron található tárgyakat is feldíszítik Trappék karácsonykor, így egy bicikli is ünnepi fényben ragyog, de még a kettes létra is karácsonyi díszbe öltözött. A dekoráció központi része a Mikulás-szoba a teraszon.

– Sokat dolgoztunk rajta, már az advent előtti hetekben elkezdtük és minden nap valamit elkészítettünk – mondta Trapp Dorián. – Az autók is lelassítanak előttünk, van, aki meg is áll fotózni. Benne voltunk az adventi ablaknyitogató programban. Az enyém volt a december 6-ai ablak – tette hozzá Dorián.

Mikulás napján így vendégül látták a program résztvevőit egy kis teára és zsíros kenyérre is. Ugyanis advent minden napján felkerekednek az ablakvadászok Nagyberkiben és megkeresik az aznapra kidekorált házat. Trappék háza az egész adventi időszakban fényárban úszik, de még január első napjaiban is. Nagyjából a karácsonyfa lebontásával egy időben kerülnek le az izzósorok is, hogy jövőre újabbakkal kiegészülve ragyogják be az adventi estéket Nagyberkiben.