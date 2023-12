Az ünnepélyes átadáson Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke és Móring József Attila országgyűlési képviselő, kormánybiztos is részt vett.

Szakemberek nyolc kisgyermekről gondoskodhatnak a minibölcsődében, tájékoztatott Lőrinczné Kiss Ilona, Somogyjád polgármestere. Az óvoda felújítását is megoldották, ahol a burkolatcserén kívül fejlesztőszobát és a tárolót is kialakítottak. Az intézménybe 66, zömében helyi gyermek jár, s rajtuk kívül várdai, eddei és alsóbogáti fiúk, lányok is jönnek.

– Otthonos, élhető települést szeretnénk, sok fiatal él a községben, akik helyben veszik igénybe a szolgáltatást – hangsúlyozta a polgármester.