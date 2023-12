Izgatottan sorakoztak a fiatalok a Kultik Mozi előtt szerda délelőtt, a népszerű Wonka című filmet nézték meg. – Nálunk ajándékozás volt ma az osztályban és ezzel a filmezéssel kezdjük lényegében a szünetre hangolódást – mondta Asprián Szabina, aki a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum tanulója. Az iskolából ugyanis harminc diákot hívott meg a Center Lions Club a közös mozizásra.

– Ők azok a fiatalok, akik sokat segítenek nekünk sütemények és bonbonok készítésével – mondta Liszovszki Ágnes, a Center Lions Club titkára.

Rajtuk kívül a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai is helyet foglaltak a teremben, akik közül tizenöten új szemüveget kapnak a karitatív szervezettől.

– A klubunk fő tevékenysége a vakok és gyengén látók segítése és a Bárczi iskolával már régóta jó a kapcsolatunk, ezért minden évben megkérdezzük, hogy van -e olyan gyerek, akinek szüksége van új szemüvegre, mondta Liszovszki Ágnes. Idén is voltak olyanok, akiknek jól jött a felajánlás. A kis Jázmin is így kaphat egy új, számára sokkal jobb szemüveget.

Fotók: Lang Róbert

– Nekünk ez most nagyon jól jött, mert éppen egy új szemészeti papír kellett ahhoz, hogy a kislányom erősebb szemüveget kapjon – mondta Kiss Judit, aki nagyon hálás a jótékony oroszlánoknak. Hiszen hála a Center Lions Club adományának a kislányt szemét megvizsgálták és a Família Optikában elkészítik az új szemüveget is, amivel sokkal jobban fog látni. Igazi karácsonyi ajándék ez, mert a több dioptriás szemüveg ára több tízezer forint lett volna, de így teljesen ingyen jutott hozzá Jázmin.

Rászoruló gyerekek moziztak

Hatvan somogyvári kisgyerek is megtapasztalhatta a mozi élményét, őket a Somogyvári Roma Önkormányzat és a Biztos Kezdet Gyerekház hozta el a Kultik Moziba, amely felajánlotta, hogy a gyerekek ingyen beléphetnek a filmszínházba.

– A Kacsalábon című filmet néztük meg és a gyerekek nagyon élvezték. Hálásak vagyunk a mozinak, hogy lehetővé tette ezt nekünk – mondta Bogdán János, a Somogyvári Roma Önkormányzat elnöke.