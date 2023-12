A Samsung okos televíziók az innovatív képalkotó technológiák révén tökéletes vásznat biztosítanak a filmélményekhez. A lenyűgöző képminőségét okos funkciók és egyedi formatervezés egészíti ki.

Neo QLED Samsung TV

A képminőség forradalma megérkezett: a Samsung Neo QLED TV-k képernyőjét innovatív miniLED diódák borítják, amelyek mindegyike páratlan képi részletességre képes. Ennek köszönhetően a világos foltok tökéletesen világosak, míg a sötét foltok verhetetlenül sötétek lesznek. Ráadásul a Neo QLED technológia hihetetlenül vékony Samsung TV-képernyőket tesz lehetővé.

QLED Samsung TV

A Quantum Dot technológiának és a nagy színmélységnek köszönhetően a Samsung TV QLED változatai simább színátmenetekkel rendelkeznek, amelyek még nagyobb fényerő beállításoknál sem vesznek el. A teljesen fémből készült kialakítással, a tévéhez egyetlen, gyakorlatilag láthatatlan optikai kábelen keresztül csatlakozó különálló elektronikával és az egyszerű és stabil fali rögzítés lehetőségével a Samsung QLED TV-k otthonunk központi elemévé válnak.

8K Samsung TV

A Samsung technológiájának köszönhetően most először élvezhetjük a 4K tévéknél négyszer finomabb képernyőt és a Full HD-nél akár 16-szor nagyobb részletességet. A 8K QLED TV közel 8000 képponttal büszkélkedhet - erről a számról kapta a felbontás a nevét. A lenyűgöző számok azonban nem állnak meg a vízszintes képpont meghatározásánál: a 8K QLED TV 4 320 képpont magassággal rendelkezik, így gyakorlatilag 33 millió képpont látható a képernyőn.

Samsung Lifestyle televíziók

A The Frame modellek ízléses műalkotássá varázsolják a tévét. A The Sero a szó szoros értelmében más nézőpontot biztosít, a 90 fokban automatikusan elforduló képernyővel a mobiltelefonnal készített videók és fényképek tökéletes megtekintéséhez vagy a közösségi média posztok böngészéséhez. A Samsung The Serif televízió pedig a vizuális élmény mellett a modern dizájnnal hódít, míg a The Terrace televízió a kedvenc sorozataink minőségi képi megjelenítését hozza el a teraszunkra.

4K Samsung TV

A Samsung tanúsított 4K vagy Ultra HD (UHD) smart tévékészülékek 3840 x 2160 pixeles felbontással rendelkeznek, ami kivételes élménnyé teszi a tévézést. Minden részlet maximális tisztaságban látható bármilyen távolságból. A technológia csúcsát a prémium kategóriás Quantum Dot TV-k jelentik, amelyek a nanokristályos kijelzőknek köszönhetően 64-szer több színt képesek megjeleníteni, mint a hagyományos tévék.

Samsung smart TV

Az okos funkciók világa, amelyben a kedvenc tévéműsoraink mellett kiváló minőségű képet és hangot élvezhetünk olyan népszerű streaming szolgáltatásokból, mint a Netflix, az HBO GO és a VOYO. A Samsung TV okos funkciói azt is lehetővé teszik, hogy kényelmesen játszhassunk a számítógépünkről a tévé képernyőjén, mindezt kábelek nélkül, maximális képminőségben. Sőt, az Ambiente üzemmód a smart TV-t a családi emlékek képkeretévé vagy egyedi fotófalává változtatja.

No Gap rögzítőrendszer

A Samsung QLED TV-k különleges módon rögzíthetők a falhoz: a No Gap Wall Mount rendszer segítségével a tévé a lehető legszorosabban illeszkedik a falhoz. A tévé hátulján található csuklós fogantyúval lehet a készüléket a falra szerelhető konzolra akasztani - a teljes összeszerelés nem vesz igénybe 15 percnél többet -, vagy akár egy dizájnos állványra is helyezhetjük a televíziót.