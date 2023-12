A hallgatók mindent beszerezhettek a hagyományos rendezvényen, ha kézműves ajándékot szerettek volna vásárolni szeretteiknek karácsonyra. De akkor is számításukra lelhettek, ha csak egy kocka finom süteményre vágytak. Az egyetemi oktatók és hallgatók bevetették cukrász tudásukat és profikat meghazudtoló minőségű desszerteket készítettek. Így lehetett választani karácsonyi aprósütemények, mézes krémes, csokitorta és répatorta, linzer és madártej szelet. Közel harminc felajánlás érkezett, köztük a korábbi vásárlók kérésére mentes édességeket is kínáltak.

Sokan vásároltak süteményt, ráadásul nem csak a hallgatók, de a MATE-hoz tartozó Móricz Zsigmond Technikum diákjai is ellátogattak a jótékonysági programra.

Az idei évben először termelői vásárral kötötték össze az eseményt, így helyi termékeket és kézműves árukat is válogathattak az érdeklődők.



Soha nem látott összefogás eredményeként 258 ezer forint gyűlt össze a karitatív akcióval, amely Szép Áron gyógyulását szolgálja majd. – Egy édesanya a Kaposvári Állattenyésztési Napokon akart gyűjtést szervezni a fia kezelésére. De ott sajnos nem hozta a várt sikert a kezdeményezés, ezért a kollégáim felhívták a figyelmem a családra. Felvettem a kapcsolatot az anyukával, aki a baranyai Bükkösdön él családjával, mondta Borbély Csaba.

A kis Áron eddigi élete küzdelmes volt, hiszen születése után komplikációk léptek fel nála, amely miatt károsodott mája, a központi idegrendszere, a hallása, a látása. Állandó felügyeletet igényel, egyedül magatehetetlen. Kezelő orvosa szerint egy speciális oxigénterápiás kezelés hatására javulna az állapota. – Az egyetemi süteményvásáron befolyt összeget erre a kezelésre ajánljuk fel, hogy segítsünk Áronnak a gyógyulásban, tette hozzá Borbély Csaba.

Az idei a negyedik jótékonysági süteményvásár volt, amely hosszú kihagyás után tért vissza. Korábban is gyűjtöttek már rászorulóknak az első vásáron 2017-ben 180 ezer, egy évvel később 140 ezer, majd 2019-ben 220 ezer forintot.