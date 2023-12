– Ezt a szép, formás fát szeretnénk megvenni – mondta Lipkovitsné Récsei Bettina, aki férjével együtt pillanatok alatt kiválasztotta a megfelelő karácsonyfának valót a kisgáti városrészben található fenyőárusoknál. Több éve már itt szerzik be a fát, ugyanis mindig formásat és minőségit tudtak vásárolni.

– Törekszünk is arra, hogy a legszebb és legjobb fákat kínáljuk – mondta Hazai László vállalkozó. – Nagyon sok a visszatérő vásárlónk, akik kifejezetten azért járnak hozzánk, mert minőségi fenyőt hozunk.

– Tíz éve áruljuk már a karácsonyfának valót a kisgáti városrészben. Kérésre befaragjuk a tartókba, ha kell, házhoz szállítjuk, és arra is van lehetőség, hogy ha valaki kiválasztotta a megfelelőt, akkor megjelöljük és eltároljuk december 23-ig.

Az árusoknál a legolcsóbban a lucfenyőhöz lehet hozzájutni. A fehér színű szalaggal jelölt növényeket 3900 forinttól kínálják. A legolcsóbb ezüst 5900, a Nordmann-fenyő 7900 forinttól indul. Hazai László arról is beszélt, a másfél méter magas Nordmann-fenyők árát ezer forinttal csökkentették azért, hogy a népszerű fajtát minél többen meg tudják vásárolni. Az árusítóhelyen reggel 8 és este 8 óra között várják a vásárlókat. Sötétedésben is nyugodtan lehet válogatni, a reflektoroknak köszönhetően nappali fény világítja meg a fenyőket.

Ferencz Donald fenyőárus elmondta, egy héttel ezelőtt kezdték el árusítani a fákat. A fenyők egy része Zalából származik, de saját termesztésűt is kínálnak. Az idei szezonra 1500 fával készültek, ebből ezer Nord­mann. – Most már mondhatjuk, hogy ez lett a legkedveltebb fajta, melyből átlagosan a két métereseket keresik a vásárlók – emelte ki a kereskedő.



Fotó: Lang Róbert







Pár száz forinttal emeltek az árakon Erdei Jonatán bodrogi őstermelő is egy héttel ezelőtt kezdte el árusítani a fákat Kaposváron. Lapunknak elmondta, a város egyik legnagyobb árukészletével rendelkeznek. Ennek hatvan százaléka Nordmann, harminc ezüst és a maradék luc. – Egyre kevesebben keresik a lucfenyőt – mondta Erdei Jonatán. – Az árakat 15–20 százalékkal emeltük meg tavalyhoz képest. Ez néhány száz forintot jelent. A luc 2500, az ezüst 3500, a Nordmann 5500 forintba kerül méterenként – tette hozzá az őstermelő. Erdei Jonatán arról is beszélt, folyamatosan pótolják a kivágott fákat. Idén 12 ezer csemetét ültettek el, és jövőre is ugyanennyit terveznek.