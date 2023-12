A népszerű termékekből idén sem lesz hiány az Auchan áruházakban, ráadásul többségüket a tavalyinál is olcsóbban adják. A kötelező szilveszteri finomságokat december 31-én egészen 16 óráig lehet beszerezni tőlük. Az élelmiszereket még SZÉP-kártyával is fizethetjük, ami januártól viszont már csak meleg ételekre lesz érvényes a jogszabályi előírások értelmében.

A virsli nem véletlenül lett szilveszteri étel, hiszen pár perc alatt könnyen elkészíthető és magában is fogyasztható, de tökéletesen passzol a salátákhoz, illetve többféle vendégváró falatot is készíthetünk belőle, például leveles tésztába töltve.

Az Auchan egész évben több fajta baromfi-, sertés-, borjúvirslit tart a kínálatában, az elmúlt évek tapasztalatai alapján szilveszterkor is ezeket a bevált termékeket keresik a vásárlók, noha az ünnepre számos ínyencséggel is készül az áruházlánc. A vásárlók szerint azonban még mindig a sertésvirsli a legnépszerűbb, amelyből egész évben elérhető a 180, 200, 2*200, 400 és az 500 grammos kiszerelés, szilveszterkor viszont a 800 grammos nagy kiszerelés a legkeresettebb. A virsliket a tavalyihoz képest kedvezőbb áron vásárolhatjuk meg, illetve a kiváló minőségű sajátmárkás termékeken kívül további akciókkal is tervezhetünk az év utolsó napjaiban.

A virsli mellett az újévi ünneplés fontos eleme a koccintás, amikor leggyakrabban pezsgőt vagy habzóbort töltünk a hosszú nyakú poharakba. Az üzletlánc közel 320-féle akciós alkoholos itallal készül szilveszterre, így garantáltan mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Még mindig az édes pezsgőket viszik a legtöbben, de folyamatosan nő a száraz pezsgők és a valódi champagne-ok iránti kereslet, illetve ilyenkor megugrik a gyermek pezsgők forgalma is. A pezsgők ára 599 és 35 000 forint között mozog, ami – az átlag élelmiszer-áremelkedéshez képest kevésbé – átlagosan 10%-kal nőtt tavalyhoz képest.

Érdemes megjegyezni, hogy az Auchan hipermarketek kínálatában az ünnepektől függetlenül is széles a minőségi pezsgőválaszték. Évek óta megtalálhatók a kisebb-nagyobb hazai borászatok minőségi, prémium pezsgőújdonságai a piacvezető gyártók termékei mellett. Az áruházláncnál többféle nemzetközi pezsgők is megtalálhatók, mint például a francia crémant, a spanyol cava vagy a könnyedebb olasz prosecco termékek is.

Az év utolsó vásárlásainál érdemes figyelni a Bizalomkártyás ajánlatokat, mert így még nagyobb kedvezménnyel vásárolhatók meg a már akciós termékek is. Azt is jó észben tartani, hogy SZÉP-kártyával már csak az év utolsó napján fizethetünk hideg élelemért, januártól ez már csak meleg ételekre lesz érvényes.