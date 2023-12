Órákig tartott a rendezvény és a szervezők arra is ügyeltek, hogy nem csak a helyi, hanem a településhez kötődő gyermekeknek is adnak édességet. Így például azok a lányok és fiúk is kaptak ajándékcsomagot, akiknek a nagyszülei vagy épp unokatestvérük él Ordacsehiben, a szerdai rendezvényen szőlősgyöröki és balatonboglári gyerekek is részt vettek. Horváth Gyula hangsúlyozta: a traktoros felvonulást negyedik éve tartják meg és mindenhol nagyon kedvesen látták vendégül a csapatot.

– A felnőttek is úgy örültek, mint a gyermekek, s jövőre is megtartjuk a traktoros felvonulást – mondta.