Mi mindenre jó az internet: többek közt arra, hogy emlékezett rá, 1985 karácsony előtt Nazareth koncert volt Kaposváron. Az én emlékeim ennyi évtized után már megkoptak, de azt nem felejtem el, hogy én is ott voltam. Kaposvári gimnazistaként iskolatársaimmal együtt kezdtünk koncertekre járni, és egy másik, felnőttes világ nyílt meg előttünk. Duplán érdekességnek számított, hogy angliai rockzenekar érkezett a mi kis városunkba, hiszen egy nyugati előadó fellépése azokban az években elképzelhetetlenül ritkaságszámba ment. Nyugati zenekarokat csak a kis lemezboltokban található bakelit lemezek borítóin láthattunk, de egy jó lemezbolthoz is Pécsre vagy Budapestre kellett utaznia a vájt fülű kaposvári zenerajongónak. A Nazarethről nem tudtunk semmit, és ez nem is érdekelt bennünket különösképpen, ennek ellenére kamaszos izgalommal készültünk a koncertre.

Olvasom, hogy az ötvenéves KISS együttes a napokban a New York-i Madison Square Gardenben tartotta utolsó fellépését, mert belátták, hogy eljárt felettük az idő. Azonban gondoskodtak róla, hogy a banda örökké fiatal maradjon. A koncert végén mutatták be a mesterséges intelligencia készítette digitális avatárjaikat – helyettük lépnek fel majd a jövőben online és hologramként is. A mai 16 évesek már teljesen más utat járnak be, és más élményekkel gazdagodnak, mint mi tettük. A szilveszteri buli és annak ígérete, hogy a következő egy szerencsésebb év lesz, azonban mindig megmarad. A mai 16 évesek már más élményekkel gazdagodnak.