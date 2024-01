Nem számított rá, hogy jövünk, vallotta be. A 2022-es év végén ugyanis szintén jóslásra kértük fel, ezért azt gondolta, hogy most szilveszterkor nem hozzá toppanunk be, mi viszont azzal a rafinált szándékkal érkeztünk, hogy összehasonlítsuk, mi jött be egy év alatt a jövendöléseiből. Elöljáróban annyit, hogy nem vallott szégyent.

– Ahogy belenézek a lapokba, azt látom, hogy sokat kell enyhíteni azon, amit mondanék, hogy elfogadható legyen – mondta őszintén Katona Ferencné. – A 2024-es évben sajnos folytatódnak az idei év háborúi, gazdasági válságai, sőt a hozadékuk csak most csapódik le igazán. A megbékélés csak látszólagos lesz...

Az Európai Unió megrendül, azt ugyan nem mondja, hogy szétesik, de érezhetően válságba kerül, állította. A magyar gazdaságnak és a mezőgazdaságnak nem lesz jobb éve, mint a 2023-as. Az időjárás sem lesz kedvező. Sok esőt látott, de természeti katasztrófák, főként földrengések is megrázzák majd a világot. A világban lévő feszültség és válság kihat a családok életére, a párokra is, mutatott rá. Új járvány van kialakulóban, ami más lesz, mint a covid.

– Az ügyfeleim között is azt látom, hogy egyre többen készülnek külföldre – említette meg a jósnő. – Nagyon sok vendégem van, aki kint él, és nem is akar hazatérni. Sokan jönnek hozzám jóslásért, akik válságban vannak vagy döntésképtelenek, akár a munkájukban, akár a magánéletükben, de még építkezések esetében is. A magánéleti problémákban nem mindig szeretek tanácsot adni, mert a kártya jelezhet mást, mint ahogyan a kérdező később dönt, esetleg rosszul. Újabban a legtöbben egészségügyi problémákkal keresnek fel. Nem vagyok öntelt, de az egészségügyi kérdésekben jók a meglátásaim. Most egyre gyakrabban az figyelhető meg, hogy tőlem tudakolják, forduljanak-e magánorvoshoz vagy várjanak esetenként hónapokat, amire a közegészségügyben vizsgálati időpontot kaptak...

A 2024-es év sokaknál az egészségügyi problémákról szól majd, látta ezt a jövőben. A gyógyulásban azonban hinni kell, szögezte le a jóslás végén, amikor a másik szobából megérkezett Szimba, a hét hónapos fehér macska, és dorombolva várta az új évet.

A 2023-as év sem volt könnyű

Folytatódik a háború, némely területen változik a vezetőség, eltűnnek és előkerülnek pénzek, nők tesznek rendet a világban – ezeket jósolta 2022 végén a 2023-as évre Katona Ferencné kaposvári jósnő, akit a Somogyi Hírlap nevében kértünk meg, hogy mondja meg a jövendőt az új esztendőre. Akkor úgy vélte, hogy 2023-ban Magyarországon csak fokozatosan javul a helyzet, nem válik egyik napról a másikra könnyebbé az életünk. A háborúban érintőlegesen lesz valamilyen szerepünk. Jó hír, hogy pénz érkezik az országba. Igaz, csepegtetve, de jön, ez átmenetileg segítséget jelent a nehéz gazdasági helyzetben. Mindenki döntse el maga, hogy bevált-e a jóslata a 2023-as évre.