Aki azonban mégis úgy döntött, hogy itt vásárol be, az ezúttal sem csalódott. Az új piaccsarnokban friss húsokat kínáltak, a legkapósabb a sertés volt ezúttal és a frissen töltött kolbász és hurka.

– Nincs nagy tolongás, csak azok vásároltak be füstölt áruból, akik külföldön Németországban, Ausztriában, Hollandiában dolgoznak és most mennek vissza dolgozni januárban a téli szabadságról – mondta Herkovics Zsolt, füstölt áru boltos.

Csepregi István standjához elsősorban a törzsvevők érkeztek, akik a megrendelt finomságokat vitték el. – Ökológiai gazdálkodásból származó és tartósítószermentes savanyúságot, szörpöt, lekvárt és egyedi recept alapján készült finomságot kínálunk – mondta a kutasi Csepregi-Lőrincz Birtok egyik alapítója.