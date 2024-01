A közlekedési vállalat indokolatlannak tartja az akciót, hiszen a MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások folyamatosak – áll a Volánbusz Zrt. pénteki sajtóközleményében. A Volánbusz a sztrájk tervezett ideje alatt biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a társaság honlapján érhető el, valamint az utas.hu utazástervező oldalon is látható a helyközi járatok esetleges érintettsége.

A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a MÁV–Volán-csoport vezetése idén már két alkalommal, január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-2026-os, hároméves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25%-kal növekedne, míg az első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére. Ez átlagosan 16,8%-os, a Volánbusz autóbusz-vezetői esetében 20,5%-os béremelést jelentene már az idei esztendőben.

Az érdekképviseletek többsége – a reálbér értékének megőrzését biztosító garanciák esetén – elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. E garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott. A SZAKSZ viszont eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és 2024. január 28-ára és 29-ére újabb, kétnapos sztrájkot hirdetett.

Mielőbb szeretnék lezárni a tárgyalásokat

A cégcsoport továbbra is elkötelezett a bérekről szóló megegyezés iránt, mielőbb szeretné lezárni a tárgyalásokat, és megkötni a bérmegállapodást. Azt is közölték: az indokolatlan sztrájk ellenére a Volánbusz haladéktalanul megkezdte az arra történő felkészülést. A még elégséges szolgáltatásnak megfelelő menetrendet a személyszállítási törvényben előírt határidőn belül, két nappal a munkabeszüntetés megkezdése előtt nyilvánosságra hozta. Az elégséges szolgáltatás keretében az első nap a helyi járatok 95 a helyközi áratok 79,6, a második nap pedig a helyi járatok 74 a helyközi járatok 54,5 százaléka biztosan közlekedni fog, ez azt jelenti, hogy a társaság a két nap során összesen mintegy 3.619 helyi és 22.995 helyközi kieső járattal tervez országszerte. Amennyiben az adott járatok közül az érintett autóbusz-vezetők nem csatlakoznak a munkabeszüntetéshez és felveszik a munkát, akkor még több járat közlekedik majd menetrend szerint. A részletes tájékoztatás itt olvasható. A helyközi autóbuszjáratok esetleges érintettségét az utas.hu utazástervező oldal is jelzi.

– A munkabeszüntetés alatt várható fennakadások csökkentése érdekben a MÁV-START nagyobb kapacitással biztosítja a személyszállítási szolgáltatást a sztrájk mindkét napján – közölték. – A Volánbusz javasolja, hogy aki teheti, január 28-án és 29-én vonattal induljon útnak.