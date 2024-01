A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) rendezte a megméretést, ahol összesen 18 diák indult. A versenyt két napon tartották meg: hétfőn 10-en vettek részt rajta és belgyógyászat volt a témakör. A kiírás szerint egy szívelégtelenségben szenvedő beteget kellett ellátniuk a versenyzőknek, akinél EKG-t és vérnyomást is mértek. Szerdán rendezték meg a második fordulót, melyen összesen nyolc kaposvári, siófoki, illetve nagyatádi középiskolás indult.

Inczeffy István, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója volt a rendezvény fővédnöke, a szerdai megnyitón Győrfi Rita, az intézmény ápolási igazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket.

Nagy tétje volt a megméretésnek, mivel a győztes az országos döntőn képviseli Somogyot – hangsúlyozta Szabó Gyuláné, a MESZK somogyi elnöke. – A fiatalok alaposan felkészültek, a versenyen jól feltérképezhető az egészségügyi szakképzésben tanulók tudását.

Szerte az országban, így Somogyban is tíz órakor kezdődött a verseny, ahol egyenként értékelték a diákok teljesítményét. Gyöngyösi Nóra, a KSZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium tanulója is indult a somogyi döntőn. Azért jelentkezett általános ápolószakra, mert az embereken szeretne segíteni, s a gyakorlat során több szakterületet megismert, a belgyógyászaton és a sebészeten kívül a szülészet is érdekli. A diáklány másodszor bizonyít a versenyen, ahol a korábban tanultakat élesben alkalmazhatja.

– Kiskoromtól érdekel az egészségügyi szakemberek munkája, ezért is választottam ezt a pályát – mondta Mihály Lili Hanna, a siófoki Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola diákja.

Csecsemőápolási feladatokat is kaptak

Polecsák Iván András, a kaposvári Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola tanulója alig várta, hogy elkezdődjön a verseny, melynek több haszna van. A fiatalok versenykörülmények között bizonyíthatják tudásukat és új tapasztalatokat szerezhetnek, amit később is kamatozhatnak.

Fotó: Lang Róbert



Szerdán csecsemőápolási-feladatokat kaptak a résztvevők: a fejkör-, illetve mellkörfogat mérésen kívül testsúly és a testhossz mérése is szerepelt a programban, akárcsak pelenkázás, öltöztetés. Külön díjazták az édesanyáknak nyújtott szakmai tanácsadást, a szülőkkel folytatott kommunikációt és fontos pontokat ért a feladathoz kapcsolódó szakmai dokumentációk összeállítása is.