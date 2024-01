– Nem tudom hogyan fogadják majd ezt a lakók, de ahhoz, hogy mindent ki tudjanak fizetni, és maradjon is valamennyi pénzük kisebb felújításokra, legalább 2-3000 forinttal kell drágítani – emelte ki Javós Csilla. – Amelyik társasházban komoly felújítási munkára van szükség, ott a havi közös költségen muszáj 10 ezer forinttal is emelni. Jelenleg egy húszéves, liftes társasházban átlagosan 10-12 ezer forint a havi költség, ezt várhatóan 20 ezer forintra drágítjuk. A lift nélküli panelházakban, ahol most 5-6 ezer forint a költség, legalább annyit kell emelni, hogy meghaladja a 10 ezer forintot – tette hozzá Javós Csilla.

A kaposvári közös képviselő arról is beszélt lapunknak, Szombathelyen havi 25 ezer forint közös költséget fizetnek a panellakásban élők.

– Nyilván a nyugati határszélen mások a jövedelmi viszonyok, de akkora összegből azért már lehet gazdálkodni, felújítani – hangsúlyozta Javós Csilla. – Hiába van a legtöbb kaposvári társasháznak felújítási alapja, és van mondjuk 5-6 millió forintja, az nem elég egy tetőfelújításra, ami 10 millióba kerül. Mire azonban összegyűjtik a szükséges összeget, a beruházás pár millióval már meg is drágul. Lehetne felvenni hitelt is, de a kamatok változása miatt óvatosságra intünk mindenkit – mondta a közös képviselő.

Marcaliban is változtatnak majd a havidíjakon. Haraszti Gábor a Haraszti Társasházkezelő Iroda tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, a hozzájuk tartozó 30 társasházban jelenleg átlagosan 7-8000 vagy 20-22 ezer forint a közös költség. Ahhoz, hogy minden kiadást fedezni tudjanak idén, tíz százalékot kell emelniük a tarifán.