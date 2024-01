Családoknak, ifjúsági csoportoknak és egyetemistáknak is lesz szálláshelyük néhány hónap múlva a fürdő területén. Az utcafrontra néző régi üzlethelyiségekből apartmanlakásokat alakítanak ki. A hat szálláshelyen, házanként hat embert tudnak majd fogadni májustól.

Hajtó Péter a szerdai fürdőbejáráson elmondta, az apartmanlakások mellé 25 konténerházat is telepítenek majd. Ezekre azonban egyelőre még várni kell, mert a Szuezi-csatornán kialakult válság miatt lényegesen lassabban érkeznek meg a Távol-Keleten gyártott épületek. A nyári szezonkezdetre azonban már ezeket a konténereket is ki tudják bérelni a családok.

– Nyitottunk az ifjúság felé, ezért is építünk számukra is szálláshelyeket – mondta Hajtó Péter. – Egyetemek képviselőit fogadjuk majd és gólyatáboroknak adunk helyet az idei évtől. Ezzel a lépéssel újra megtelik élettel a település.

A tavalyi évünkre sem lehet panasz, mert 46 ezer vendéget tudtunk fogadni, az idén azonban azon dolgozunk, hogy elérjük a 100 ezret. Ehhez az kell, hogy olyan korcsoportokat szólítsunk meg, akik eddig még nem látogatták a fürdőt. A kempinget is mi üzemeltetjük, ahol a terveink között egy megújult környezetben háromcsillagos besorolással várjuk majd a pihenni vágyókat – tette hozzá a fürdő társtulajdonosa.

Hajtó Péter azt is elmondta, nemcsak a föld felszínén, hanem az alatt is folyamatosan zajlik a munka. Az energetikai fejlesztések mellett gerincvezetékeket cserélnek ki és optimalizálják a csőméreteket.

A Csokonya Thermalban komoly kutatás-fejlesztési program indult el hónapokkal ezelőtt, melynek eredményeként már elérhető a gyógyiszap-szolgáltatás is. Az iszapot egyelőre még csak helyben, a kezelésekhez lehet felhasználni, de hamarosan kereskedelmi forgalomba is hozható lesz a csokonyavisontai gyógyiszap. – Igyekszünk azon dolgozni, hogy a Csokonya Thermalból egy terméket fejlesszünk – hangsúlyozta a fürdő társtulajdonosa.

Felverte a fürdő az ingatlanárakat

Harasztia Attila, Csokonyavisonta polgármestere a fürdőbejáráson elmondta, minden egyes fejlesztésnek és programnak köszönhetően egyre többen ismerik meg a település nevét az országban, így Csokonyavisonta végre felkerülhet hazánk pezsgő turisztikai térképére.

– Természetesen az önkormányzat is sokat profitál abból, hogy működik a fürdő, mert jelentős adóbevételt fizetnek a településnek – emelte ki a településvezető.

– Azzal, hogy elindult egy komoly, átgondolt fejlesztés a fürdőben, az ingatlanárak is megemelkedtek, és elkeltek az eladó épületek. Jelenleg lehetetlen venni jó állapotú házat a községben – tette hozzá a polgármester.