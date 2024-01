– A terményt január első munkanapjától megállás nélkül szállítjuk Romániába és Olaszországba – mondta Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezetője. – A teherautós export az év végén nagyjából három hónapig súlyos logisztikai problémákkal küzdött, most talán fordulat állt be a piacon. 2024-ben négy vonatszerelvényben 7000 tonna terményt vittek el tőlünk, a kukoricát és a búzát három vasúti pályaudvaron, Kaposváron, Nagyatádon és Békéscsabán rakták vagonokba. Ezalatt a kamionok 4000 tonna árut fuvaroztak, az olasz piacra kukoricát, búzát, míg az osztrák partnerünknek repcét.

Hanyecz Imre azt mondta: elkészült a összegzésük is: a társaság tavaly 370 ezer tonna gabonát értékesített, ez 20 százalékkal kevesebb a 2022-es mennyiségnél. Az elmaradás alapvetően két okra vezethető vissza: a tavalyelőtti gyenge kukoricatermésre, illetve a múlt évi logisztikai fennakadásokra. Árbevételük a 2022-es csaknem 60 milliárd forinthoz képest közel 30 százalékkal maradt el tavaly. Az ügyvezető kiemelte: a piaci élénkülés várhatóan februárban indulhat meg. A kaposvári vállalkozásnak pillanatnyilag 270 ezer tonna terménye van raktárakban, az igazgató szerint soha ennyi áru nem volt náluk az 1997-es megalakulásuk óta. Az áru 80 százalékát már megvették és kifizették.

– Véglegesítettük a 2024-es terveinket, és nagyjából 450 ezer tonna árut kívánunk felvásárolni – közölte Hanyecz Imre.

Fontos feltétel a minősített vetőmag