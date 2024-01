Aki még szeretne gyönyörködni a karácsonyfában, azokra is gondoltak, az ő fenyőjüket a január 22-ei héten viszik el, de van lehetőség ingyen is leadni a kaposvári hulladékudvarban. Március közepén indul a városban a zöldhulladék elszállítás is, 2023-ban 2700 tonnát gyűjtöttek be, amely 170 üres kukásautó súlyának felel meg. Nem csak Kaposváron, hanem a somogyi vármegyeszékhely több városában is megkezdődött a fenyőfák elszállítása, például Barcson és Nagyatádon is a héten viszik el.

Komposzt lesz a fenyőfákból

– Tavaly Kaposváron hatvan tonna, míg vidéken két tonna fenyőt gyűjtöttek be, melyek a kaposvári komplex hulladékkezelő központba kerültek és az aprítást követően négy hétre egy aktív érlelőbe tettük – mondta el Szilágyi Ádám ügyvezető. Hozzátette: végül három hónapig utóérlelik az aprított fenyőket és elkészül a komposztanyag belőlük. Megjegyezte: egy ideje azon dolgoznak, hogy a komposztanyagot termékké minősíttessék és később virágföldként tudják majd hasznosítani.

– Ha lezajlik a minősítés, akkor a virágföldből a városüzemeltetésnek is adunk majd és a lakosságnak is tudunk belőle értékesíteni – mondta el az ügyvezető.